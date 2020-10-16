Россия прекратила поставки за рубеж лекарства от коронавируса



Москва, 16 октября. Россия приостановила экспорт препарата от коронавируса «Арепливир» за рубеж. Причиной стал высокий спрос на лекарство внутри страны, сообщил РИА Новости главный исполнительный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

«Мы остановили поставки за рубеж сейчас, потому что не хватает продукта для внутреннего рынка», — пояснил он.

Младенцев уточнил, что поставки лекарства в Среднюю Азию были разовыми, а не постоянными.

Ранее URA.RU сообщило о серьезных побочных эффектах «Арепливира». По данным фармацевтов, лекарство может вызвать нарушения движения у больных с COVID-19. В Минздраве РФ однако эту информацию опровергли, заявив, что на моторику пациентов препарат никак не влияет.