Киев, 16 октября. Военные действия на Донбассе можно закончить прямо сейчас, это будет зависеть исключительно от позиции российской стороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому информагентству Demirören, сообщает пресс-служба президента.

По словам украинского лидера, прекращение войны в ДНР и ЛНР возможно при взаимном движении к миру двух сторон — и он ждет, что Россия пройдет свою часть этого пути.

«Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра», — сказал Зеленский.

При этом украинский президент убежден, что Киеву необходимо провести полную деоккупацию территории и вернуть под свой контроль все районы Донбасса.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Тогда в ходе государственного переворота пришло к власти новое руководство, которое Донецк и Луганск не признали. В ответ Киев начал активные военные действия против ДНР и ЛНР. По последним данным, жертвами конфликта стали более 13 тыс. человек.

Политолог и директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков выразил мнение, почему почему президент Украины до сих пор не может закончить гражданскую войну в Донбассе. Он считает, что страна находится под внешним управлением Запада, поэтому решение о завершении военных действий на юго-востоке Украины не входит в компетенции Зеленского.