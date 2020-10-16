Москва, 16 октября. Певица Вера Брежнева показала откровенное фото из примерочной. Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

За последнее время артистка не часто радовала новыми снимками свою зрительскую аудиторию, чаще всего в ее новостной ленте появлялись тизеры новых синглов и фото с мероприятий.

Ранее Брежнева являлась довольно активным пользователем соцсетей и не редко в Сети появлялись ее пикантные фото, однако на последний пост Брежневой подписчики отреагировали неоднозначно. Многих фанатов такая откровенность даже шокировала.

На фото Вера позирует в открытом сексуальном боди черного цвета с большим вырезом на талии, при этом другой одежды на ней нет. Видно, что звезда заметно похудела и похорошела. Поклонники тут же принялись обсуждать ее внешний вид.

«Вашей фигурой можно любоваться бесконечно, вы шикарны! Вера, вы просто космос! От Вашего вида у меня телефон перегрелся. О, боги, вот это ноги!» — восклицали фолловеры.

Ранее певица без фильтров и макияжа ужаснула поклонников. Звезда вышла в прямой эфир Instagram не накрашенной.