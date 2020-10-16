Политолог объяснила меркантильностью США решение летать вблизи Крыма

США решили не продлевать запрет на полеты гражданской авиации вблизи Крыма, признав, что воздушное пространство над полуостровом «перестало быть опасным». Политолог Наталья Киселева в комментарии ФАН объяснила такой шаг Вашингтона меркантильностью.

Запрет на полеты американской гражданской авиации в определенных зонах района полетной информации Симферополя ввели в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Пилоты опасались, что при нахождении в этом районе могли получать от российской и украинской сторон «запутанные и противоречивые инструкции».

Действие текущего запрета заканчивается 27 октября, его решили не продлевать. Крымские власти расценили это решение как признание региона частью России. Как констатировал глава Крыма Сергей Аксенов, «российский статус Крыма является постоянной константой», поэтому все остальное полуостров мало волнует.

«Для нас, крымчан, это еще один элемент признания. «Ползучее» признание Крыма идет, мы это ощущаем на себе, и не за горами тот день, когда эта тема вообще исчезнет из мировой повестки. Зная консерватизм США по отношению Крыму, мы можем уверенно сказать, что это решение — высокая оценка деятельности российских властей по обеспечению безопасности на полуострове», — высказал свое мнение председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Однако Киселева в комментарии ФАН расценила решение США продолжить полеты над Крымом как поступок с экономической подоплекой.

«Америка — весьма прагматичная страна, и все решения, которые она принимает, имеют под собой веские основания. После запрета полетов над Крымом в 2014 году многие авиакомпании были вынуждены делать петлю в воздухе, чтобы облететь запретный регион по курсу своего следования, а это — дополнительные, мало чем обоснованные, кроме политики, траты», — прокомментировала политолог.

Примечательно, что полеты гражданской авиации в районах полетной информации Днепропетровска американские специалисты не сняли.