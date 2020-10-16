Эксперты рассказали, когда коронавирус исчезнет полностью



Москва, 16 октября. В Москве продолжается усиление мер против распространения коронавируса. Некоторые регионы России уже последовали за столицей. Ежедневная статистика выявления вируса уже превышает апрельские показали. ФАН опросил иммунологов и вирусологов и попытался выяснить, когда мы выйдем на пик заболевания, сколько продлится плато, и когда коронавирус исчезнет полностью.

Антитела

Сейчас многие возлагают большие надежды на антитела, которые появляются после заболевания. Считают, что именно они должны спасти от коронавируса. Однако специалисты утверждают, что дело вовсе не в антителах, а в клеточном иммунитете.

«Клеточный иммунитет, он есть у всех. И какую роль играет специфический, направленный именно на этот возбудитель клеточный иммунитет, мы пока точно не знаем. Что для меня совершенно очевидно – ситуация с антителами не настолько ясна, как у нас об этом говорят. Первый момент – те антитела, которые определяются с помощью иммуноферментного анализа, который делают всем – это другие антитела, не нейтрализующие. Они свидетельствуют только о том, что заболевание было. Такие антитела очень часто и очень быстро уходят. Но это не означает, что человек становится беззащитен», — рассказал ФАН профессор-вирусолог Александр Чепурнов, сотрудник института клинической иммунологии СО РАМН, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора».

По словам вирусолога, нельзя забывать о том, что в эпоху, когда не удавалось быстро создать вакцину, самые жуткие болезни приходили и уходили. Это не только касается чумы или натуральной оспы. Знаменитая «испанка», которая пришла и, прихватив с собой миллионы людей, ушла, и больше человечество с ней не сталкивалось. Поэтому возможно, что за счет обычных эпидемиологических законов, закономерностей, болезнь сама уйдет.

«Вот на своем примере могу сказать – у меня антитела были зафиксированы через месяц примерно после заболевания. В невысоких титрах, но они совершенно отчетливо были. По прошествии еще двух месяцев они исчезли полностью. Но я постоянно контактирую с вирусом, то что в вирусологии называют – экспонирую с вирусом. Я экспонировал с вирусом многократно и не заболевал. Это означает, что уровень клеточного иммунитета позволяет сдерживать эту инфекцию, приходящую в организм. Уровень защиты у переболевших людей, независимо от того – видны антитела или не видны – сильнее», — продолжает Чепурнов.

Вторая волна или всплеск

Сейчас много спорят о том, что это – вторая волна или сезонный всплеск. Ученые же говорят, что народное название не так важно, а рост количества заболеваемости – это совокупность множества факторов.

«Термины тут не важны – всплеск или вторая волна, пусть будет вторая волна. Действительно, есть устойчивый рост. Об этом говорят цифры ежедневной регистрации вирусоносителей. Нельзя говорить, больных, потому что выявление наличия вируса, это еще не значит, что человек болен. Количество очень большое, даже цифры перехлестывают апрельские. С сезоном косвенно это связано. А также с тем, что в сентябре все вернулись к своим привычным занятиям, люди приехали из отпусков. Студенты начали учиться, дети начали учиться. Контактов больше, соответственно, в больших городах пошла эта волна», — утверждает профессор кафедры «Вирусология», доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Плато и конец

Эксперты уверены, что это не последний всплеск заболевания коронавируса. Мы еще несколько раз столкнемся с подъемами по всему миру. Сколько времени COVID-19 понадобится, чтобы совсем уйти, ФАН поинтересовался у врача-эксперта Тимура Пестерева.

«По статистике уже можно сказать, что это второй подъем. Вышли в абсолютные цифры. Это связано и с сезоном. Осенью традиционно калькулируют эти вирусы. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Это ожидаемо было, что будет подъем, а какой подъем – это уже вопрос. Когда подойдем к пику – пока не понятно, это нужно определенное время ждать. Ну, ориентировочно, где-то к ноябрю. Потом плато, потом постепенное снижение, потом опять весной повышение. Закончится все это, когда будет коллективный иммунитет, либо вакцинирование населения будет проведено», — объясняет Пестерев.

То есть коронавирус в любом случае уйдет из мира. Сколько времени на это надобится – большой вопрос. С той же «испанкой» во всем мире боролись 10 лет – с 1913 по 1923 год. Но прошло более века, наука не стояла на месте, уже сейчас объявлено о создании двух вакцин только в России. Поэтому эксперты надеются, что сроки борьбы сократятся до 1,5-2 лет с сезонными всплесками.