Уральский суд запретил банку взимать с клиента заоблачную комиссию

Екатеринбург, 16 октября. Арбитражный суд Уральского округа вынес на этой неделе решение, в котором указал, что банк не может брать чрезмерно высокие комиссии за финансовые операции по счету.

В 2018 году коммерческая компания открыла в Уральском банке реконструкции и развития (УБРР) расчетный счет, а через год заявила о его закрытии с остатком в 56 млн рублей. Банк исполнил поручение, однако удержал комиссию в 10% — более 5 млн рублей. Свои действия кредитная организация обосновала утвержденными руководителем банка тарифами, на которые клиент согласился, заключая договор банковского счета. Компания-клиент пошла в суд с требованием о возврате неосновательного обогащения.

В суде банк пытался доказать свою правоту со ссылкой на закон №115-ФЗ о противодействии легализации преступных доходов. С его принятием у банков появилась обязанность внимательно контролировать распорядительные действия клиентов с деньгами на счете и появилась возможность устанавливать высокий заградтариф, который можно списывать, если клиент не предоставил документы по подозрительной операции. УБРР не смог убедить суд, что к числу таких операций относится простое закрытие счета.

Судьи посчитали, что такой подход ставит банк и клиента в неравное положение. Банк не доказал свои расходы при закрытии счета, а списание громадной комиссии не соответствует целям законодательства о противодействии отмыванию денежных средств, добытых преступным путем.

Адвокат Владимир Гусев, комментируя решение суда, сообщил, что несправедливо высокие банковские тарифы и отдельные действия по списанию средств клиентов можно успешно оспаривать в суде. Нельзя аппетиты финансовых сервисов постоянно обосновывать комплаенсом и заградительными мерами.