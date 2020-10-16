Стала известна роль Тихановской в «белорусском правительстве в изгнании»

Информированные источники в оппозиционной среде рассказали о роли Светланы Тихановской в «белорусском правительстве в изгнании». Ранее стало известно, что Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. В России она также находится в розыске в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные из МВД РФ.

Колумнист ФАН, блогер Вадим Манукян получил ряд инсайдов из белорусской оппозиционной среды, в том числе касающихся роли Тихановской в так называемом правительстве в изгнании.

«Мальчики, вы умницы, сами знаете, что делать». Колонка Вадима Манукяна

В пятницу появилось официальное подтверждение российского МВД, что Светлана Тихановская объявлена в розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя в Белоруссии. Москва продублировала это решение на территории РФ. Это значит, что пришла пора рассказать прелюбопытную историю, которую я узнал из оппозиционной белорусской среды. Речь идет о «белорусском правительстве в изгнании».

Первые лица «Беломайдана»

Первые лица этого несуществующего правительства — сбежавшие из Белоруссии Светлана Тихановская и бизнесмен Валерий Цепкало. Это нелегитимное правительство они начали формировать еще 10 августа, когда Тихановская была в Минске, а Цепкало — в Киеве.

Итак, обо всем по порядку. О том, что в Белоруссии 9–15 августа запланирован «Беломайдан», мне стало известно еще в начале лета 2020 года. Таким образом, лица, планировавшие очередную цветную революцию на постсоветском пространстве, изначально готовились признать нелегитимными любые, кроме победы оппозиции, результаты выборов в Белоруссии. Готовились задействовать гибридный план по образу и подобию «майданов» 2004–2005 и 2013–2014 годов на Украине.

Было несколько центров принятия решений. Один — в Польше, в так называемом Белорусском доме, с каналом Nexta в качестве информационного рупора. Второй — в Киеве, временном месте базирования белорусских оппозиционеров, где генерировал свои идеи Валерий Цепкало. В Минске «великолепная тройка» (Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова) достаточно быстро распалась из-за бегства Тихановской и ее подруги Вероники, супруги Цепкало.

Кураторами «Беломайдана» назначили Польшу и Литву. Эти страны через свои посольства должны были курировать оппозиционеров в Варшаве, Вильнюсе и Киеве. Украине была отведена роль генератора провокаций, призванных навести на ложный след президента Белоруссии Александра Лукашенко. Вильнюс, как единый центр принятия решений, возник значительно позднее.

Вернемся в Киев. 10 августа. Утро. Сутки до бегства Тихановской в Вильнюс. Светлана собирается в ЦИК. Она настроена решительно. Уже к вечеру ее настроение испортится. Из Киева в этот момент она получает инструкции от Цепкало и его сподвижников. Мой источник передал дословно фразу, произнесенную Тихановской во время этого разговора:

«Мальчики, вы умницы, сами знаете, что делать».

На мою просьбу охарактеризовать Тихановскую мой источник сообщил лаконично:

«Дурочка, простая баба. Судя по интеллекту, сама ничего решать не способна».

Тем не менее «белорусское правительство в изгнании» уже начало свою работу. Решение принято. Отмашка Запада была. Валерий Цепкало готовится к встрече с сенаторами в Вашингтоне и с политиками в Европе. Единственное, что мешает его планам, — заминка с поездками в США из-за коронавирусных ограничений. Приходится ехать в Европу.

Параллельно Цепкало планирует шантажировать Лукашенко IT-отраслью, которая якобы может быть полностью заблокирована «по приказу» оппозиции. Цепкало считает себя ни больше ни меньше создателем белорусской «силиконовой долины». Его конечная цель — захватить власть в Белоруссии при поддержке США. Тихановская для Цепкало является номинальной переходной фигурой.

Неудавшаяся провокация

Еще одна любопытная история произошла с руководителями сетки белорусских госканалов, которые на пике «Беломайдана» вдруг решили взбунтоваться и покинуть свои посты. Уже через месяц после провала «революции» они снова пришли к своему руководству. Просили, чтобы их взяли обратно, намекая также о повышении зарплат в два раза. Но Иван Эйсмонт, руководитель белорусского государственного телевизионного холдинга, заблокировал это решение. Финал встречи, говорят, был очень эмоциональным.

Государственное телевидение Польши сразу с радостью отреагировало на этот разлад. Всем, кто решил покинуть Белтелерадиокомпанию, было предложено занять соответствующий пост на польском телевидении с зарплатой выше, чем была в Белоруссии. Переезд в Польшу сотрудников белорусских каналов и их семей Варшава брала на себя.

Тогда же я обнародовал на белорусском государственном ТВ факты о готовившейся провокации с прямым вмешательством представителей западных посольств в протесты в Минске. В том числе планировалось вывешивание на посольских зданиях бело-красно-белых флагов. По данным моего источника, этим я навлек на себя гнев литовских представителей, которые были ответственны за организацию акции. В итоге Западу пришлось отказаться от этой провокации, поскольку ее организаторы оказались скомпрометированными.

«Ультиматум» Тихановской

Что касается «ультиматума» Тихановской с требованием отставки Лукашенко, то за этой сумасбродной акцией стоят все те же «мальчики», которые «сами знают, что им делать». Они давали Светлане нелепые советы еще из Киева, перед ее историческим походом в ЦИК. Этот поход, как мы знаем, завершился бесславным бегством Тихановской в Литву.

Теперь эти «мальчики» в полном составе уже перебрались в Вильнюс и готовятся делить власть в Белоруссии после 25 октября, завершения срока «ультиматума». Но есть один нюанс. Тихановская и Цепкало находятся в розыске в России и в Белоруссии. Даже поддержка Европы не изменит этого положения вещей. А все эти «мальчики» могут лишь оставаться в тени Светланы Тихановской и Валерия Цепкало, поскольку эти медийные фигуры Запад вполне устраивают.

Несмотря на сладкие речи Светланы Тихановской, что она хочет диалога с Россией, данные инсайдов говорят о другом. Любой из членов «белорусского правительства в изгнании» в случае прихода к власти хочет сразу порвать с Москвой. Хотя западные хозяева белорусских оппозиционеров им эту риторику быстро «прикрутили», факт остается фактом.

А из Тихановской тем временем лепят второго Владимира Зеленского, но это из области фантастики. Пока она с трудом тянет даже на роль «второго Хуана Гуайдо» — самозванца из Венесуэлы.