Армяне вышли на массовый митинг к миссии ООН в Ереване

Ереван, 16 октября. Массовый митинг прошел в Ереване у здания представительства Организации Объединенных Наций в Армении, сообщает корреспондент ФАН.

Митингующие пришли задать вопросы постоянному представителю ООН в Армении Шомби Шарпу, главный из которых — почему, видя азербайджано-турецкую агрессию против граждан Армении, молчат сверхдержавы. Люди выступили с требованием перестать быть слепыми. Протестующие попросили пояснений от главы офиса ООН, однако он к толпе не вышел.

К слову, с призывом к Шомби Шарпу сегодня в открытом обращении также выступили депутаты Национального собрания Армении — Наира Зограбян и Ани Самсонян.

В письме, в частности, говорится:

«Уважаемый господин Шарп,

с 27 сентября этого года Азербайджан начал широкомасштабные воздушные и ракетные военные действия по всей длине линии соприкосновения с Арцахом, беспощадно обстреливая мирное население, мирные населенные пункты, включая столицу Степанакерт.

С начала войны по сей день действия Азербайджана осуществлялись с грубейшими нарушениями международного права и международного гуманитарного права. Посредством наемных террористов, привезенных из Сирии и Ливии при посредничестве Турции (их вовлеченность доказана прессой, международными структурами и несколькими государствами), имеют место военные преступления против мирного гражданского населения.

Констатируя, что

— инициированные Азербайджаном агрессивные военно-воздушные и артиллерийские нападения преднамеренно нацеливаются на мирное население — женщин, детей, пожилых людей;

— целевые удары наносятся по гражданским объектам и инфраструктурам — школам, детским садам, многоквартирным зданиям, больницам;

-мишенью становятся гражданские транспортные средства;

— при обстреле гражданского населения применяются запрещенные международным правом виды оружия (чаще всего кассетные боеголовки);

— с этнической и религиозной ненавистью мишенью становятся культурное и духовное наследие, в частности, церковь Св. Казанчецоц в Шуши, где находились женщины и дети,

фиксируя, что

— в результате этих действий были зарегистрированы гражданские жертвы не только в Арцахе, но и в районе Варденис Гегаркуникской области РА;

-жертвами агрессии стали также дети (погибшие и раненые), пожилые и инвалиды (члены диверсионной группы в своем доме убили двух жителей Гадрута – мать и ее сына-инвалида);

— при выполнении своей профессиональной работы подверглись нападению журналисты и операторы, освещающие события в одежде с опознавательным знаком «PRESS» (2 журналиста «Le Monde», журналист 24News.am, оператор Armenia TV). Специальное внимание было уделено транспортному средству, перевозившему их;

— Азербайджан грубо нарушает договоренность о прекращении огня, достигнутую в Москве, и продолжает безнаказанно обстреливать мирные города и села Арцаха, нанося многочисленные человеческие и материальные потери,

выражая уверенность в том, что

— фундаментальные права человека — универсальные принципы, которые не могут ограничиваться только границами международно признанных субъектов;

— защита прав человека должна осуществляться без предварительных условий и дискриминации,

призываем вас, как постоянного координатора ООН в Армении, объективно оценивать реалии, не ограничиваться только осуждающими призывами и предпринять срочные меры для предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе».

Сегодня уже 20-й день войны в Нагоном Карабахе. За это время с армянской стороны погибло 633 военнослужащих и 34 мирных жителя. На фоне войны в стране зафиксирован рост числа случаев COVID-19. За прошедшие сутки в Армении подтверждено 1465 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. За истекшие сутки от коронавируса скончались 10 человек.