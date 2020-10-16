Российский эксперт спрогнозировал увеличение рабочих мест в IT-сфере

Москва, 16 октября. В разработке мобильных технологий к 2022 году в России будут заняты около 1,1 млн человек. Об этом рассказал член центрального штаба ОНФ, директор российской Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

«Около 1,1 млн человек может составить число рабочих мест, связанных с разработкой мобильных технологий к 2022 году в связи с предполагаемым расширением спроса на мобильные решения со стороны бизнеса и населения. Среднегодовые темпы роста оцениваются в 24%», — сказал он на круглом столе в рамках полуфинала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

По словам эксперта, среди экономически активного населения России около 2,4% — это кадры сферы информационно-коммуникационных технологий. При этом общее число рабочих мест в России, связанных с сектором разработки мобильных технологий, составляет 470 тыс. человек. К примеру, в США таких — более миллиона человек, а в Японии — 579 тыс. человек.

«1,8 млн человек составила общая численность IT–кадров в России в 2019 году. Из них 950 тыс. заняты в IT–сфере организаций различных отраслей и госучреждений, из них 350 тыс. человек заняты в сфере телекоммуникаций», — сказал он.

Сергей Плуготаренко также привел некоторую статистику: аудитория Рунета сегодня составляет 96,7 млн человек, из них 90% пользователей заходят в Интернет каждый день. Всего, по словам эксперта, в мире пользователями всемирной сети являются 4,5 млрд человек или более 60% мирового населения.

«Цифровой прорыв» — это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», крупнейшее соревнование для IT-специалистов со всей России, которое не только формирует сильный кадровый резерв страны, но и ускоряет цифровую трансформацию каждого отдельного региона.