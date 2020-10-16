Роспотребнадзор заявил об «одномоментном подъеме» COVID-19 в стране

Москва, 16 октября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала заявила об «одномоментном подъеме» заболеваемости COVID-19 в стране, из-за чего показатели в последнее время значительно растут.

Попова объяснила, что весной волна коронавируса приходила в российские регионы постепенно. Сначала инфекция захватила крупные города, а затем распространилась за Урал и в Сибирь. Нынешней же осенью во всех субъектах страны заболеваемость стала расти резко.

По словам специалиста, чем больше общее число зараженных среди россиян, тем легче распространяется болезнь.

«Если мы не перестанем так безответственно относиться <…> к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить», — указала Попова.

Глава Роспотребнадзора настоятельно призвала граждан не забывать о масочном режиме и социальной дистанции.

Как рассказали ранее в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявили рекордные 15 150 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии это число достигло 1 369 313.

Глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ в Новосибирске Александр Шестопалов уверен, что Россия выйдет на плато по коронавирусу в конце ноября. Он объяснил резкий рост числа заболевших наступлением осени — сезона активного распространения инфекций.