Сорванную сделку «Яндекса» и «Тинькофф банка» проверит ЦБ РФ

Москва, 16 октября. ЦБ РФ проверит сорванную сделку «Яндекса» и банка «Тинькофф». Как уточнили в пресс-службе регулятора, предметом проверки станет поиск признаков инсайдерской торговли, пишет ТАСС.

По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, аналогичным проверкам подлежат все необычные сделки. В случае, если ЦБ обнаружит признаки инсайдерской торговли или подозрительных операций, об этом будет сообщено общественности уже после окончания расследований.

Как сообщалось ранее, о срыве продажи банка «Тинькофф» «Яндексу» стало известно 16 октября. Размер сделки должен был составить около 5,48 млрд долларов. После этого акции «Яндекса» и «Тинькофф банка» упали в цене на торгах ММВБ.