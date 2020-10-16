МВД Белоруссии уточнило, в каких случаях будет применять оружие

Минск, 16 октября. Правоохранительные органы Белоруссии заявили, что будут «гуманно» применять оружие к участникам протестов в стране. Об этом заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Николай Карпенков в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Конечно, они протестующие будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие», — сообщил Карпенков.

Сотрудник МВД Белоруссии подчеркнул, что подобные меры будут приниматься исключительно для защиты граждан и правопорядка, в частности, «чтобы дети не видели вот этой вакханалии».

«Мы, конечно, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное, и самых опасных острокопытных мы с улиц уберем», — добавил Карпенков.

При этом он подчеркнул, что против «любого, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов» будет применено огнестрельное оружие.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, победу на которых одержал Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Это спровоцировало митинги и акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки в столице и столкновения с силовиками.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия считает белорусские выборы легитимными и признает Лукашенко единственным законным президентом республики.