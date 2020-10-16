Гигантский «летающий» корабль на российском пляже поразил индийские СМИ

Нью-Дели, 16 октября. Гигантский «летающий» корабль советской эпохи, «брошенный» на российском пляже, поразил EurAsian Times. Перевод статьи индийского СМИ представила «ПолитРоссия».

Журналисты обратили внимание на опубликованный в Сети видеоролик. Беспилотники запечатлели лежащее на песке и омываемое волнами воздушное судно огромных размеров. Они решили, что это «последняя успешная попытка посадки гигантского самолета на отдаленном острове в голливудском военном фильме».

«На самом деле это часть плана, который будет сформулирован в ближайшем будущем», — говорится в публикации.

Кадры были сделаны неподалеку от Дербента. Песчаный пляж станет домом для военного тематического парка, в центре которого будет самолет и другие достопримечательности. Доставили военное судно на берег около двух месяцев назад.

Индийское издание отметило, что в свое время 400-тонный самолет стоял на вооружении ВМФ России. Этот уникальный экраноплан — морское судно, несмотря на наличие у него крыльев и турбовентиляторных двигателей. Его построили во времена холодной войны и спроектировали так, чтобы он мог скользить прямо над водой. Скоростной полет на малой высоте не мешает самолету курсировать над противокорабельными минами и уклоняться от радиолокационных систем.

Ранее военный эксперт и летчик Андрей Красноперов рассказал о «самолетах судного дня» Ил-96-400М. С 1992 года российское командование использовало в качестве летающих командных пунктов самолеты Ил-80, но вскоре их заменят на усовершенствованные. Россия делает ставку на Ил-96-400М неспроста — они необходимы для координации боевых действий в самой критической ситуации.