Петросян рассказал ФАН о беременности молодой жены 

Москва, 16 октября. Юморист Евгений Петросян развенчал в комментарии ФАН домыслы о беременности своей молодой супруги Татьяны Брухуновой, которые появились после публикации фотографии в Instagram. На снимках жена шоумена предстала перед подписчиками с округлившимся животом. Фолловеры Брухуновой заподозрили, что в семье скоро будет пополнение.

В беседе с Федеральным агентством новостей Евгений Петросян рассказал, что его супруга не беременна.

«Она [информация] не соответствует действительности. Сенсации нет. Это утка», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, на опубликованном в Instagram селфи, которое смутило поклонников, Брухунова предстала в белой шубе и светлом костюме. Часть подписчиков разглядела кругленький живот и заподозрила Брухунову в очередной беременности.

В начале октября Петросян и Брухунова объявили общественности о рождении сына, который получил имя Ваган. В течение пяти месяцев родители скрывали рождение мальчика. Существует предположение, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери, однако Татьяна утверждает, что выносила ребенка самостоятельно. На замечание, почему никто не заметил изменения в ее фигуре, она ответила, что носила свободную одежду, чтобы скрыть беременность.

По словам супруги юмориста, она не против произвести на свет второго ребенка, желательно, девочку. По всей видимости, эти слова спровоцировали домыслы, что Брухунова уже вынашивает еще одного малыша.

Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. У юмориста есть взрослая дочь, которая в настоящее время живет в США. После его расставания со Степаненко она перестала общаться с отцом.