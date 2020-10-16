Москва, 16 октября. Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой. Российские авиакомпании могут выполнять рейсы с 15 октября, сообщила Росавиация.

«В соответствии с решениями правительства РФ, авиакомпании и авиационные власти иностранных государств в установленном порядке уведомлены о возобновлении полетов с Сербией и Кубой с 15 октября и с 1 ноября с Японией», — говорится в сообщении.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщал о возобновлении авиасообщения с Японией с 1 ноября, а также с Сербией и Кубой. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о запуске двух рейсов в неделю из Москвы в Белград, Санта-Клару и Токио и одного рейса в неделю из Владивостока в Токио. Кроме того, глава правительства распорядился увеличить частоту рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

Напомним, Россия полностью закрыла международное авиасообщение из-за распространения коронавируса весной текущего года. Ранее авиасообщение возобновилось с 24 странами, включая Великобританию, Турцию и Танзанию с 1 августа, Швейцарию – с 15 августа, Египет, ОАЭ и Мальдивы — с 3 сентября.