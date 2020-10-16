Участница Детского Евровидения от России назвала своих кумиров

Санкт-Петербург, 16 октября. Победительница национального отборочного тура Детского Евровидения София Феськова, рассказала, что ей хочется быть похожей на Полину Гагарину и Зару. Об этом передает телеканал «Санкт-Петербург».

По мнению юной певицы, в этом году на Евровидении будут очень сильные участники. Но она постарается сделать все, чтобы дойти до конца.

С композицией «Мой новый день» София представит Россию на международном песенном конкурсе. Ее песня как раз о том, что важно бороться за светлое будущее и идти к цели.

София призналась, что среди ее кумиров отечественные и иностранные артисты.

«Мне очень нравится Полина Гагарина, Зара. А из зарубежных — Деми Ловато и Уитни Хьюстон. Я хотела бы спеть что-то из репертуара Хьюстон, сейчас учу», — сказала певица.

Напомним, что финал Детского Евровидения – 2020 состоится 29 ноября в Варшаве. Заявлено участие 13 стран, в том числе конкурсантов из России, Украины, Белоруссии. Многие страны отказались отправлять своих конкурсантов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявили более 15 стран мира.

В этом году на Евровидении выступит исполнитель из Германии. Национальные отборы прошли в восьми странах, включая Польшу, Мальту, Грузию, Казахстан и другие государства.