Политолог Корнилов назвал самый бесполезный вопрос Зеленского украинцам

Москва, 16 октября. Президент Украины Владимир Зеленский намерен узнать мнение граждан страны по пяти вопросам, в том числе о Будапештском меморандуме. Этот вопрос является самым бесполезным из тех, что включены в список всеукраинского опроса, заявил в эфире радио Sputnik политолог, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

В офисе Зеленского объяснили, что президент страны хочет узнать мнение сограждан о том, нужно ли Украине обратиться к государствам-подписантам Будапештского меморандума по выполнению их обязательств. Он напомнил, что США, Великобритания и Россия дали гарантии безопасности для суверенитета и территориальной целостности Украины, а Украина взяла на себя обязательство избавиться от ядерного оружия.

«Зеленский, конечно, поступил очень неадекватно, инициировав этот опрос. И он ему еще аукнется. Действительно, спорный и абсолютно бесполезный вопрос насчет Будапештского меморандума», — уверен Корнилов.

Политолог напомнил, что Будапештский меморандум был подписан для того, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия. Зеленский не может предложить идею возврата этого оружия, поскольку США «надают по рукам» за любую попытку поднять эту тему.

Накануне офиса президента Украины назвал пять вопросов, которые включат во всеукраинский опрос 25 октября. У украинцев узнают их отношение к идее ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах, а также созданию свободной экономической зоны (СЭЗ) в Луганской и Донецкой областях, легализации каннабиса, сокращению числа депутатов и Будапештском меморандуме.