ФАН выяснил причины смерти малыша в Петербурге, рожденного для граждан КНР

По мнению специалистов судебной медицины, вероятнее всего, малыш, рожденный суррогатной матерью в Петербурге для граждан Китая, умер от острых воспалительных процессов в органах дыхания. В частности, причиной смерти мог стать грипп или относящееся к группе ОРВИ схожее заболевание.

В Петербурге продолжается процессуальная проверка обстоятельств внезапной смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для 30-летней пары из Китая. Одномесячный мальчик был обнаружен в квартире одного из домов по улице Авиаконструкторов нянечкой 14 октября. Рядом в кроватке лежала его сестра. Девочку госпитализировали в специальную больницу, где она продолжает находиться по сей день.

По данным ФАН, весь процесс с момента поиска суррогатной матери до родов, само оплодотворение, протекание беременности и юридическую оставляющую курировала некая коммерческая структура. Около года назад из претенденток на будущее материнство была выбрана 27-летняя жительница Мурино: приятная брюнетка с выразительными серо-голубыми глазами. По основному роду деятельности девушка является мастером по шугарингу и эпиляции. Претендентка самостоятельно нашла информацию о компании, предоставляющей услуги суррогатного материнства, и предложила себя агентству.

Будущая мама сдала все необходимые анализы и прошла проверки. После положительных результатов был составлен договор «о суррогатном материнстве», в рамках которого компания обязалась выплачивать ежемесячно девушке по 30 тысяч рублей и миллион рублей после рождения ребенка. В течение всего срока беременности за девушкой присматривали, представители агентства ездили вместе с ней на приемы к врачам и вели отчеты.

Как удалось выяснить нашим журналистам, в начале сентября девушка родила мальчика в одном из роддомов Московского района Петербурга. Сразу же после родов приехал нотариус и заверил письменный отказ матери от ребенка, а по прошествию двух недель районным петербургским ЗАГСом было выдано свидетельство о рождении малышей. Гражданин Китая был указан как единственный родитель.

В силу ограничений, связанных с пандемией, отец детей попросту не смог прилететь в Россию. После выписки из роддома малыш был передан нянечке в квартиру на Авиаконструкторов. Под присмотр этой же нянечки была передана и одномесячная девочка, рожденная другой суррогатной матерью, но, по информации ФАН, для той же пары из Китая.

Утром 14 октября, когда няня пришла проверить детей, оказалось, что мальчик не дышит. Женщина вызвала по «112» экстренные службы. На место прибыла скорая помощь, сотрудники МВД и следственного комитета. Врачи констатировали смерть мальчика, а девочку забрали на обследование в специализированную больницу.

Известно, что чуть более недели назад аналогичный случай произошел в Ленинградской области. Тогда скончалась полугодовалая девочка, рожденная суррогатной матерью для китайцев.