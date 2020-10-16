Евросоюз призвал Россию возобновить переговоры по катастрофе MH17

Брюссель, 16 октября. Саммит глав государств и правительств Евросоюза обратился к российской стороне с призывом возобновить трехсторонние консультации с Нидерландами и Австралией, касающиеся катастрофы MH17 Boeing, выполнявшего рейс на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление завершившегося 16 октября саммита ЕС.

МИД России ранее прервал эти переговоры как «не имеющие смысла».

«Евросовет призывает Россию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами в отношении крушения MH17», — говорится в итоговом документе.

Главы ЕС подчеркивают, что через шесть лет после трагического инцидента 298 жертв и их близкие заслуживают свершения правосудия. В документе отмечается, что в Европейском совете всегда поддерживаются все усилия по определению истины и установлению ответственности, «в соответствии с резолюцией СБ ООН номер 2166».

Ранее межгосударственный авиационный комитет (МАК) выразил свою обеспокоенность в связи с полетами гражданских самолетов около Нагорного Карабаха. Военный обозреватель «Комсомольской правды» и полковник запаса Виктора Баранец в ответ заявил, что Россия делает все для предотвращения трагедий, подобных крушению MH17, в этом регионе.