Алибасов рассказал, что достанется Федосеевой-Шукшиной после его смерти

Москва, 16 октября. Известный музыкант, основатель группы «На-на» Бари Алибасов рассказал в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, что достанется его супруге, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной после его смерти.

Ранее 82-летняя артистка выиграла суд и вернула себе в собственность квартиру, которую в свое время переписала на Алибасова. Музыкант подарок супруги переоформил на помощника Сергея Моцаря, что возмутило актрису.

Во время шоу «Пусть говорят» у Алибасова поинтересовались, смог бы он пойти на такой же шаг, как и его жена. То есть переписать на нее свои шикарные апартаменты на Арбате и другую недвижимость. Алибасов отреагировал неожиданно.

«Да меня же сын грохнет», — заявил музыкальный продюсер.

В настоящее время московской квартирой, стоимостью около 130 миллионов рублей, распоряжается сын Алибасова. Он сдает жилье в аренду.

Алибасов уточнил, что по завещанию Федосеевой-Шукшиной достанется немало другой недвижимости. Это большой земельный участок, находящийся в районе Рублевского шоссе, а также различные ценные бумаги и акции, суммарная стоимость который составляет около 2 миллионов долларов.

Ранее соседи Федосеевой-Шукшиной, которая еще не развелась с Алибасовым, рассказали, что видели ее с молодым мужчиной. Кавалер, который по виду младше актрисы лет на 40, часто бывает у нее в гостях. Модельер Аника Керимова уже объявила о готовности сшить для артистки свадебное платье.