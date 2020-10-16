Садовничий рассказал, какие меры безопасности принимаются в вузах

Москва, 16 октября. Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, что с марта 2020 года Союз ректоров России взялся за координацию учебы в вузах. Он также поясни, какие меры безопасности принимаются в высших учебных заведениях.

«Мы собирались более 30 раз, — сказал Садовничий в ходе встречи с медалистами международных олимпиад 2020 года. — В результате были приняты правильные решения. Мы в торжественной обстановке дали всем дипломы. Потом — приняли новый прием, он больше по масштабам, чем в прошлом году, и начали учебный год 1 сентября фактически в очном режиме».

Ректор добавил, что на курсах и в группах вузы принимают меры безопасности и организовывают смешанные формы обучения в случае, когда нет возможности провести лекцию для 400 человек в соответствии со всеми нормами.

«Тогда мы разбиваем на два потока, маневрируем по времени, чтобы одновременно в университете находилось как можно меньше работников и студентов, — пояснил Садовничий. — И в случае, когда возникают какие-то проблемы, мы, конечно, отдаем приоритет сохранению здоровья».

По словам ректора, в МГУ ситуация пока спокойная. Каждый день в корпуса университета приезжает комиссия Роспотребнадзора, а руководство вуза делает все, чтобы качество обучения было нормальным, а студенты могли общаться с преподавателями.

«Но [мы] оберегаем их, и в тех случаях, когда надо вести занятия дистанционно, мы проводим в таком формате, — добавил Садовничий. — Причем это — примерная норма всех вузов нашей страны, хотя есть специфика по отдельным регионам».

Таким образом, считает ректор МГУ, можно сказать, что сейчас вуз перешел на смешанную форму обучения. Он добавил, что, скорее всего, таким образом и пройдет весь текущий семестр.