Анкара, 16 октября. Президента Реджепа Тайипа Эрдогана раскритиковали за слова о том, что в альянс турецких врачей состоят террористы.

По данным телеканала Libya 24, политик обвинил медицинскую организацию в защите интересов экстремистских группировок, а также в эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

«Где в мире существуют профессиональные организации, действующие подобным образом?! Пора избавиться от этого позора! Мы должны сделать этот шаг, не теряя времени», — высказался Эрдоган на выступлении в парламенте.

Представитель Республиканской народной партии Турции Озгур Озал раскритиковал слова Эрдогана. Оппозиционер удивился, почему люди, которые якобы работают с террористами, еще не приговорены к тюремному заключению.

Озал напомнил, что президент неоднократно демонстрировал жест ультраправой националистской группировки «Серые волки». По мнению политика, аппарат правительства не имеет права обвинять альянс турецких врачей.

«Врачи дают клятву Гиппократа, чтобы бороться за жизни людей. Они, в отличие от Эрдогана, не показывают символику «Серых волков». Крупнейшим источником сепаратизма в Турции являются другие профессиональные организации. Не создавайте линию разлома», — написал политик в официальном Twitter-аккаунте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о провокациях Турции на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По словам востоковеда Бориса Долгова, захватнические интересы Анкары объясняются амбициями Эрдогана по восстановлению Османской империи.