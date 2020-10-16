Фонд «Доктор Лиза» будет помогать пострадавшим в Нагорном Карабахе

Благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» будет помогать семьям с детьми, пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью ФАН сообщила директор фонда Наталья Авилова.

Как и при жизни Елизаветы Глинки, команда фонда продолжает оказывать помощь детям, пострадавшим в результате военных действий и чрезвычайных ситуаций. Наталья Авилова отметила, что в ближайшее время фонд будет работать с беженцами из Нагорного Карабаха.

«Фонд будет работать на оказание помощи семьям с детьми, пострадавшими в результате конфликта в Нагорном Карабахе. <…> Мы договорились, что со следующей недели мы начинаем нашу гуманитарную работу на территории. Для нас это будет новый опыт, поскольку и в Сирию, и в Донбасс я всегда сама доставляю грузы, работаю с детьми. Сейчас и из-за коронавируса и из-за сложной политической ситуации я не могу выехать на территорию, где находятся беженцы, не потеряв при этом полтора месяца жизни», — сказала Наталья Авилова в интервью ФАН.

По ее словам, передавать помощь будут волонтеры на местах. Речь идет о поддержке семей с детьми, пострадавших в результате конфликта в Карабахе.

«Это семьи с детьми, семьи, которые лишились сейчас жилья и не могут вернуться назад, потому что до сих пор ситуация опасна. Им уже закупают продукты, медикаменты, детское питание», — рассказала Наталья Авилова.

Она добавила, что ранее фонд «доктор Лиза» не работал «руками волонтеров», однако сейчас вынужден перестраиваться в связи с обстоятельствами.

Полный текст интервью с Натальей Авиловой будет опубликован на сайте Федерального агентства новостей.

Напомним, авиакатастрофа, в результате которой погибла Елизавета Глинка, произошла 25 декабря 2016 года. На борту самолета находилось 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира. Большая из них — представители ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они направлялись в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом служащих ВКС России на авиабазе Хмеймим. Вместе с ними в самолете были девять журналистов и Елизавета Глинка. В Латакию она летела, чтобы сопроводить гуманитарный груз, предназначенный для сирийского госпиталя.