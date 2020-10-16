Обматерившая Гузееву и Сябитову невеста объяснила свое поведение

Москва, 16 октября. Участница шоу «Давай поженимся» Дарья обматерила ведущих Розу Сябитову и Ларису Гузееву в эфире. Невеста объяснила свой поступок в комментарии «МК».

Дарья решил прийти на шоу после неудачных отношений. Однако невеста поскандалила с ведущими и покинула программу без жениха.

Девушка объяснила, что Сябитова и Гузеева также не выбирали выражений в ее адрес, однако эти фразы вырезали из эфира. По мнению Дарьи, Сябитова вела себя по отношению к 31-летней матери троих детей крайне некорректно.

«Я защищалась как могла. А получила нападение. Я вспыльчивая девушка — когда начинают говорить неправду, я за словом в карман не полезу», — заявила девушка.

Она напомнила, что ведущие назвали ее «недостойной невестой». После этих слов Дарья решила, что не станет ходить по комнатам с женихами. Однако она отметила, что после шоу один их женихов написал ей, теперь они поддерживают общение.

«Роза Сябитова постоянно поднимала брови, общаясь со мной — ну и что? Я тоже так могу смотреть», — возмутилась она.

Это уже второе появление 31-летней невесты Дарьи в проекте. Она поделилась с телесвахами, что после первого участия в шоу ее бывший муж позволил увидеть детей. По ее словам, главная цель ее появления на шоу – это забрать своих детей от бывшего сожителя.