ФАН продолжает публикацию секретных документов Евросоюза по СП-2

В распоряжении ФАН оказался конфиденциальный документ — рекомендации руководителя Еврокомиссии, адресованные генеральному секретарю Совета Европы, о начале переговорного процесса с Россией для подготовки международного соглашения, регулирующего эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Официальный документ за номером COM2017 320 (final), датированный 12 июня 2017 года, ясно определяет, что относительно положения «Северного потока — 2» есть правовой пробел, нуждающийся в межгосударственном регулировании.

Содержание рекомендаций

По мнению генсека Еврокомиссии, с Россией необходимо вступить в переговоры по поводу нового трубопровода, поскольку ни ЕС, ни его члены не вправе утверждать, будто могут определять правовой статус международного морского газопровода. Документ транслирует ту же позицию, что и засекреченное заключение юридической службы ЕС от 27 сентября 2017 года.

В выводах рекомендаций утверждается, что на основании Соглашения о функционировании ЕС Еврокомиссия уполномочена инициировать и вести переговоры с Российской Федерацией от имени Евросоюза о заключении соглашения о функционировании газопровода «Северный поток — 2». Европейская власть определила, что поставка газа из России — вопрос политический.

Европа открыто говорит о дискриминации российского бизнеса

30 марта 2017 года функционер Евросоюза Анна-Каиса Итконен в интервью журналисту The Wall Street Journal Эмре Пекеру сообщила:

«Нам не нравится проект «Северный поток – 2» политически».

Заявление официального лица носит программный характер, как и документы Евросоюза. Его содержание говорит, что до 2017 года европейцы по газовому вопросу придерживались точки зрения о необходимости переговоров с Россией и неподвластности юрисдикции ЕС газопровода «Северный поток — 2». Затем согласованно и волюнтаристски они стали выносить решения, направленные на дискриминацию «Газпрома». Европа выразилась определенно: дискриминация мотивирована принадлежностью к России компании, вложившей миллиарды долларов в ресурсную безопасность ЕС.

Знаковым недружественным актом в том же контексте является опубликованное 4 сентября этого года решение евроомбудсмена по вопросу предоставления доступа заинтересованным лицам к засекреченным документам по СП-2. Если изложить его кратко, то Еврокомиссия боится, что разглашение решений ЕС по «Северному потоку — 2» навредит ходу судебных процессов. Решение омбудсмена вынесено еще 27 марта. Оно не публиковалось, чтобы не вызвать скандала и не потерпеть неудачу в судебном процессе Nord Stream 2 AG против ЕС в Европейском суде. Документы нам не дали, газпромовская дочка проиграла 20 мая. Кто-нибудь из вас знает о таких обычаях ведения дел в Европе?

Примитивная хитрость еврочиновников, уходящих в нечестную глухую оборону без обратной связи, хотя бы сейчас, до окончания судов в международном арбитраже, должна отрезвить менеджмент «Газпрома» и побудить выйти за рамки стандартного диалога со своими защитниками — западными юридическими компаниями. Эти игроки находятся на коротком поводке ограничений у европейского профсообщества.

«Не получили ответ вовремя — ничего не смогли сделать», — и развели руками.

Новый аргумент в споре

Дискриминация — ущемление прав по признаку принадлежности к какой-либо общественной группе. Международное, в том числе европейское, право признает существование дискриминации организаций по политическому критерию. Например, жалобы на политическую дискриминацию от организаций коммуницируются Европейским судом по правам человека.

Как мы видим, даже в рамках скромного локального исследования обнаруживаются железные доказательства политической дискриминации «Газпрома» как иностранного инвестора экономики ЕС. Обоснование факта дискриминации в судах специфично и упрощено, по сравнению с доказательством по экономическим спорам: сгодятся как официальные документы, так и многочисленные заявления евробюрократов.

До сих пор тема дискриминации по политическому признаку «Газпромом» в судах не поднималась. Имеющаяся фактура позволяет из отдельных «апрельских тезисов» вырастить многотомную доктрину защиты российской компании с понятной внутренней логикой и аргументами.

Установление в международных судах факта комплексной политической дискриминации или хотя бы отдельных ее проявлений в отношении «Газпрома» нивелирует результаты уже проведенной враждебной деятельности ЕС и Польши, уничтожающих на своей территории российский бизнес.

Таких выступлений, как приведенная прямая речь Анны-Каисы Итконен, в западной печати предостаточно. Кстати, Итконен, выполнив свои функции в энергетическом департаменте ЕС, уволилась и сейчас лоббирует в Брюсселе интересы конкурентов «Газпрома» в энергетике — «Карбон Экшн Груп» и «Ситра».