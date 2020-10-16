Москва, 16 октября. Турция успешно запустила три ракеты ЗРС С-400 «Триумф». Пуски провели в рамках военных учений на севере страны. Все управляемые снаряды успешно поразили условного противника, пишет ТАСС.

«На учениях были выполнены пуски трех ракет ЗРС С-400. Все они успешно поразили назначенные цели», — уточнил источник агентства.

По его данным, учения с использованием купленных у России «Триумфов» проводились в районе города Синоп.

Напомним, о планах Турции задействовать зенитно-ракетные комплексы на учениях сил ПВО стало известно в сентябре. 6 октября турецкий журналист Реджеп Сойлу сообщил о переброске С-400 к Черному морю на полигон в районе города Самсун.