Москва, 16 октября. Танец Мирославы Карпович в кружевном белье попал на видео в спектакле «Номер 13». Запись опубликовал Instagram-аккаунт cruxchat.

Карьера артистки пошла в гору после начала скандальных отношений с актером Павлом Прилучным. У 34-летней Мирославы появились новые роли в кино и театре. Также стали больше внимание уделять на уже известные образы актрисы, к примеру, внимание пользователей Сети привлек спектакль «Номер 13». Карпович уже несколько лет играет в Театриуме на Серпуховке в компании Бориса Смолкина и Андрея Гайдуляна. Нашумевшая постановка относится к категории 18+, так как в сценарий включены сцены для взрослых. В частности, сама Карпович в одной из сцен игриво танцует в откровенном нижнем белье с кружевами.

Видео с последнего спектакля артистки попало в Сеть, на кадрах как раз виден тот самый пикантный момент зажигательного выступления Карпович.

«Теперь ясно, как Мирослава заполучила Прилучного», — отметили в комментариях зрители.

Ранее Карпович акцентировала внимание на своей роли любовницы Павла Прилучного. Актриса сравнила себя с Вероникой Кастро, тем самым напомнив Агате Муцениеце про сюжет киноленты «Богатые тоже плачут».