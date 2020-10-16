Политолог объяснил, почему Зеленскому не удастся завершить войну в Донбассе

Киев, 16 октября. Президент Украины Владимир Зеленский не способен завершить гражданскую войну в Донбассе по ряду определенных причин. Такое мнение выразил политолог и директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, комментируя политическую ситуацию на Украине в интервью изданию «Украина.ру».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если не завершит войну в Донбассе. Он также сказал, что не держится за свою должность и готов подать в отставку, если военный конфликт не будет закончен.

Павел Рудяков, комментируя слова Зеленского, объяснил, почему президент Украины попросту не может закончить гражданскую войну в Донбассе. Политолог отметил, что страна находится под внешним управлением, а решение о завершении военных действий на юго-востоке Украины вне компетенции Зеленского.

По словам эксперта, Зеленский является лишь марионеткой, а все его решения и действия были согласованы с представителями Запада. Политолог также подчеркнул, что ситуация с Донбассом не изменится, поскольку украинский лидер не сможет сломать «режим внешнего управления» Украиной.

«Он не в состоянии этого сделать, поскольку он приведен к власти благодаря внешнему контролю и олигархическим группам. Чтобы начать ломку этой системы, <…> ему нужны внутренние ресурсы, которых у него нет», — резюмировал Рудяков.

Ранее руководитель Центрального штаба «Европейской Солидарности» Александр Турчинов выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского. Он заявил, что президент злоупотребляет властью, предлагая провести опрос в день голосования на местных выборах 25 октября.