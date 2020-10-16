Глава КГБ Белоруссии заявил о готовящейся в стране провокации

Минск, 16 октября. Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил о готовящейся провокации, направленной на дестабилизацию ситуации в стране, передает БелТА.

По его словам, информация о готовящейся провокации поступила в КГБ из разных источников, в том числе из зарубежных.

«Цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», — сказал Тертель.

Он уточнил, что организаторы незаконной акции и их зарубежные кураторы задумали обвинить белорусские силовые структуры в тяжких последствиях этой провокации.

Правоохранители в настоящее время устанавливают все причастные к акции лица, чтобы привлечь их к ответственности. Тертель призвал белорусов быть бдительными и не поддаваться на провокации.

После августовских президентских выборов, на которых с подавляющим большинством голосов одержал победу Александр Лукашенко, по Белоруссии прокатилась волна массовых акций протеста. Сторонники его оппонента Светланы Тихановской не согласились с официальными результатами голосования и стали организовывать несанкционированные митинги. К протестующим присоединились работники заводов и других предприятий, которые объявили забастовки.

Как пишет Infox.ru, Тихановская выдвинула властям Белоруссии ряд условий, среди которых уход Лукашенко с поста президента. И предупредила, что в случае их невыполнения вся страна 25 октября «мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом». Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в разговоре с Федеральным агентством новостей назвал такое послание оппозиции «комариным укусом».