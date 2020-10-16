Глава Роспотребнадзора назвала способ остановить распространение COVID-19

Москва, 16 октября. Остановить распространение коронавируса можно только соблюдая все меры безопасности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу.

«Если мы не перестанем так безответственно относиться в части тех людей, которые сегодня именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить», — сказала глава ведомства.

В пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 15 тысяч. Более восьми тысяч пациентов выписали из больниц, скончались 232 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что остановить распространение коронавируса поможет также массовая вакцинация.