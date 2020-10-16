Политологи назвали COVID -19 формальным поводом для переноса саммита СНГ

Саммит глав государств Содружества независимых государств, запланированный на 16 октября, перенесли по просьбе Узбекистана. Эту информацию корреспонденту ФАН подтвердили в пресс-службе исполнительного комитета организации. По мнению российских политологов, коронавирусная инфекция — это лишь формальный повод для переноса заседания.

Заседание лидеров государств СНГ, намеченное на 16 октября, перенесено на неопределенный срок. Форум должен был пройти в Ташкенте — столице председательствующего в организации Узбекистана. Однако министерство иностранных дел Республики Узбекистан в адрес исполкома направило ноту, в которой назвало причины переноса саммита.

«Министерство иностранных дел Республики Узбекистан свидетельствует свое уважение исполкому СНГ и имеет честь сообщить следующее. В связи с эпидемиологической ситуацией на всем пространстве СНГ предстоящее заседание министров иностранных дел СНГ и Совета глав государств СНГ Республика Узбекистан предлагает перенести на более поздние сроки, — процитировали содержание ноты в пресс-службе исполкома СНГ. — Министерство просит исполнительный комитет стран СНГ оказать содействие в информировании об изложенном государств — участников Содружества».

В пресс-службе исполнительного комитета ФАН также сообщили, что после ноты МИД Узбекистана большинство запланированных мероприятий будут переведены в режиме видеоконференций.

По мнению российских политологов, распространение вируса COVID-19 — лишь формальный предлог для переноса саммита глав государств СНГ. Для этого есть более веские причины.

«Безусловно, тот повод, который формально назван в гипотетической ноте Узбекистана, он достаточно разумный. Действительно, собираться физически в этот момент такому количеству президентов, когда явно идет обострение то ли второй волны, то ли первой, особого смысла нет. Им надо сосредоточиться, чтобы руководить своими странами в этой непростой эпидемиологической обстановке», — утверждает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Между тем политолог не исключил, что поводом для отмены саммита СНГ могли послужить иные события последних месяцев.

«Наличествуют и дополнительные обстоятельства, которые способствуют переносу саммита стран СНГ. Действительно, когда такие острые моменты возникают в странах и между странами Содружества, может быть, имеет смысл и отложить все встречи», — заявил Жарихин.

В отличие от своего коллеги генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прямо указывает на, то, что могло стать решающим фактором в принятии решения о переносе саммита. По его мнению, это стремительно развивающийся кризис у стран — участников Содружества и военный конфликт на Кавказе.

«COVID-19 — это, конечно, предлог, потому что саммит стран СНГ можно сделать и дистанционно. Скорее всего, что произошедшие в последнее время события в Белоруссии, Киргизии и вспыхнувший конфликт в Нагорном Карабахе требуют осмысления и выработки принципиальных решений для того, чтобы их затем оформить как коллективные, — заявил собеседник ФАН Алексей Мухин. — Речь пойдет о сравнительно кратковременных консультациях, которые будут проводиться в рамках МИД, спецслужб, возможно даже военных ведомств по линии ОДКБ для выработки совместной позиции, совместных решений», — добавил эксперт.

С 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан. По данным исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции 16 октября.