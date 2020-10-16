Аналитик назвал возможные причины срыва сделки «Яндекса» и «Тинькофф»

Москва, 16 октября. Холдинг банка «Тинькофф» TCS Group Holding PLC объявил о прекращении переговоров о возможной покупке группы «Яндексом». Лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов назвал возможные причины срыва сделки в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По мнению аналитика, компании не смогли договориться из-за расхождений в планах о дальнейшем сотрудничестве. Различия во взглядах привели к срыву переговоров, считает Адамидов.

«Компании не дошли до реструктуризации сотрудников, разработки концепции и выбора направления менеджмента», — предположил аналитик.

Экономист добавил, что зачастую подобные сделки срываются из-за внутренних мотивов. Он напомнил, что по этим причинам не состоялось слияние «Газпрома» и «Роснефти» в 2005–2007 годах.

Адамидов предположил, что отказаться от слияния решил именно Олег Тиньков, поскольку предполагал другую конфигурацию. Он не исключил, что Тиньков попробует реализовать «Тинькофф банк» другой организации.

«Полагаю, политического подтекста в данной ситуации нет, основной вопрос заключается лишь в скорости, стоимости и поиске подходящих партнеров», — добавил он.

Ранее стало известно, что акции «Яндекса» и «Тинькофф банка» обрушились после отмены потенциальной сделки компаний. Ценные бумаги «Яндекса» потеряли 4,1%, а «Тинькофф» — 7,1% к закрытию предыдущей сессии.