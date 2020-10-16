Жители Тархуны попросили защитить их от грабежей боевиков ПНС

Тархуна, 16 октября. Жители Ливии сообщили, что боевики нелегитимного Правительства национального согласия грабят мирное население города. Подробности со ссылкой на пострадавших опубликовал новостной портал в Facebook.

Горожане заявили, что вооруженные джихадисты устраивают набеги на их дома. Они отбирают у людей деньги и ценные вещи. На данный момент ограбления приобрели массовый характер. Несколько человек погибли в результате нападений. Также жители Тархуны пожаловались на угрозы за поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА).

Бандформирования ПНС оккупировали Тархуну 5 июня, после тактического отступления бойцов фельдмаршала Халифы Хафтара. До этого момента город в течение года находился под защитой ЛНА. Радикалы использовали местные ресурсы для собственного обогащения. Поддерживающие армию ливийцы подверглись гонениям. Многие жители вынужденно покинули родные дома: более 20 тысяч человек попросили о помощи Хафтара.