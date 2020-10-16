Саркози обвиняют в получении средств от Ливии на избирательную кампанию

Париж, 16 октября. Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения в участии в «преступном сообществе» по делу о предполагаемом финансировании Ливией его президентской кампании в 2007 году. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру.

В прокуратуре сообщили, что после нескольких часов допроса Саркози было предъявлено обвинение. Это уже четвертое обвинение против Саркози в рамках данного дела, ранее его заподозрили в коррупции, хищении государственных средств и владении незаконно полученными денежными средствами.

За создание преступной группировки бывшему президенту Франции грозит до десяти лет тюрьмы. Саркози отрицает все предъявленные ему обвинения.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. В 2011 году сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам заявил, что Триполи предоставил Саркози финансовую помощь для проведения избирательной кампании. Это подтвердили расследования французских журналистов.