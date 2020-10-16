Министр просвещения объявил о начале борьбы с курением и алкоголем в школах

Москва, 16 октября. В ходе встречи с медалистами международных олимпиад 2020 года министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил о необходимости воспитательной работы в школах. По его словам, недопустимо, чтобы дети курили и выпивали, особенно в стенах учебного заведения.

«То, что это происходит в школах, — недопустимо. Мы будем делать все, чтобы это пресекать. Это – общая задача межведомственного взаимодействия, а также родителей, — сказал министр. — Важно, чтобы и возможности [курить и выпивать] не было».

Кравцов подчеркнул, что надо вовлекать детей в спортивные и творческие кружки.

«Жизнь многогранна! Президентом была поставлена задача организации спортивных кружков для каждой школы. Другая проблема — в интернет-среде есть негативная информация, которая к этому [употреблению алкоголя и курению] подталкивает, и не всегда можно сориентироваться. Мы прекрасно понимаем все эти риски», — заверил глава Минпросвещения.

Ранее помощник президента России Андрей Фурсенко ответил на реплику одного из участников встречи, который обратил внимание на то, что сейчас очень сложно начать исследования, связанные с новыми темами, и в будущем такая ситуация может привести к отставанию России в ряде отраслей. Фурсенко подчеркнул, что успех страны во многом зависит от поддержки людей, предлагающих нестандартные идеи.