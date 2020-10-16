В центре Донецка открыли памятник погибшему герою ДНР Мотороле

Донецк, 16 октября. Памятник первому командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» и герою Донецкой Народной Республики (ДНР) Арсену Павлову, имевшему позывной Моторола, открыли в центе Донецка 16 октября. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Открытие мемориала приурочили к четвертой годовщине гибели легендарного командира. Памятник установили в парке имени Ленинского Комсомола.

«Моя задача — защитить народ, который сделал свой выбор», — гласит надпись, высеченная на табличке памятника.

В целях противодействия распространению коронавируса сослуживцы Павлова, представители властей и другие граждане посещают мемориал в разное время. Церемония продлится до вечера.

Арсен Павлов, который долгое время проживал в Ростове-на-Дону, возглавил подразделение ополчения «Спарта» в самом начале гражданской войны на Украине. Моторола погиб вечером 16 октября 2016 года, в подъезде собственного дома в Донецке. Комбат находился в лифте, когда сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное на тросе кабины. Вместе с Павловым погиб его охранник, являвшийся выходцем из Грузии.