Эксперт перечислил способы охладить пыл Турции в Закавказье

Россия располагает множеством вариантов непрямого влияния на Азербайджан и стоящую за ним Турцию. Их реализация может не только притормозить дальнейшую эскалацию армяно-азербайджанского конфликта, но и остановить проникновение Турции в Закавказье.

Такое мнение в беседе с ФАН озвучил заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.

«Предупредительные выстрелы»

Резкое обострение армяно-азербайджанского конфликта, инициированное 27 сентября началом наступления Баку в Нагорном Карабахе, вновь актуализировало для Москвы проблематику российско-турецких отношений.

С одной стороны, Москва и Анкара, в силу совокупности политических, экономических и географических факторов, что называется, обречены на довольно тесное сотрудничество. С другой стороны, Турция является членом НАТО, не признала воссоединение Крыма с Россией и, самое главное, фактически вторглась в зону интересов РФ — в Закавказье, осуществляя активную поддержку Азербайджана в его вооруженном противостоянии с членом ОДКБ, Арменией.

«Турция — главный спонсор этой войны», — без обиняков объявил премьер-министр Армении Никола Пашинян.

Непрямое, но весьма масштабное вмешательство Анкары в армяно-азербайджанский конфликт на стороне Баку может подтолкнуть Москву к ревизии текущего формата российско-турецких отношений.

«Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника. Это партнер, очень тесный», — это заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова от 14 октября явно прозвучало как предупреждение Анкаре.

Другим российским «предупредительным выстрелом», адресованным уже Баку, можно считать стартовавшие 16 октября учения Каспийской флотилии ВМФ России. Действия военно-политического руководства Азербайджана, ставшего инициатором разморозки конфликта с Арменией, устраивать Москву никак не могут…

Есть ли у России способы остановить войну в Нагорном Карабахе, не ввязываясь в прямую военную конфронтацию с Азербайджаном и Турцией? На этот вопрос ФАН ответил заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.

Перенести обременения на Турцию

Неоосманистсткая Турция, возглавляемая Реджепом Тайипом Эрдоганом, как страна с уязвимой экономикой, а также множеством внутренних и внешних противоречий, не заинтересована ни в одном status quo. Она буквально выгрызает себе место под солнцем в агрессивном движении. Навязывая свой высокий темп, Турция буквально вломилась в Южный Кавказ.

В ответ на тупик территориального конфликта в Нагорном Карабахе Эрдоган предложил Баку идею военного реванша. Он предоставил азербайджанцам технологии, а также военную и политическую помощь. В глазах Баку позиция Москвы, базирующаяся на принципе мирного сосуществования в Закавказье, выглядела менее выигрышно, чем энергичные действия Анкары.

«Пока Москва размышляет над дальнейшими вариантами своих действий, давайте порассуждаем, что может затормозить темп агрессии и заставить Баку задуматься об обременениях столь соблазнительного плана вооруженного реванша», — предложил политолог.

Для начала надо вспомнить, что выигрывает тот, кто формирует картину нового мира. В первую очередь, это касается экономики. Костин указал, что Россия пока что оплачивает обременения военного союза Турции и Азербайджана из своего кармана. В частности, она предоставляет обеим странам свой внутренний экономический и трудовой рынок.

Азербайджан не только поставляет в Россию множество товаров, но и пользуется благами российской экономики в лице трудовой миграции, лояльного законодательства и организации на нашей территории всевозможных видов бизнеса. Такие отрасли хозяйства в России, как, например, коммерческая недвижимость, строительство и торговля, в значительной мере принадлежат выходцам из Азербайджана и аффилированы с этой страной.

«Если сейчас есть много рассуждений о влиянии выходцев из Закавказья на политику России, то почему бы не развернуть эту модель в другую сторону? В споре денег и власти всегда должна побеждать власть, а государственные интересы — над частными. Будем откровенны, во множестве случаев уроженцы Южного Кавказа выступают держателями капиталов и секторов экономики, и это владение должно сопровождаться ответственными обременениями в адрес держателей», — объявил заместитель генерального директора Института национальной стратегии.

По словам эксперта, если Азербайджан принял идею о военном реванше, что идет вразрез с позицией России, то будет вполне справедливо, если держателем экономических обременений союза Баку и Анкары станет Турция. Россия же найдет множество конкурентных предложений на открывшиеся экономические вакансии.

То же самое должно касаться и Турции.

«Экспорт товаров и услуг, транзитная торговля, солидная доля участия в целых отраслях нашей экономики, например, строительстве — это бонусы, которые сейчас получает Анкара от партнерских отношений с Москвой. Плюс, разумеется, туризм, приносящий турецкой экономике огромные прибыли от российских туристов», — напомнил эксперт.

Но главное, Россия сейчас выступает фактически единственным потенциальным партнером Турции в сфере технологического развития.

«Это атомная энергетика, авиация, двигателестроение и множество других сфер, — перечислил Костин. — США и ЕС закрыли все проекты промышленной кооперации с Турцией, установив настоящую технологическую блокаду. В таких условиях у Анкары не очень много времени для сохранения и закрепления собственного суверенитета».

Россия может и должна использовать все эти обстоятельства в своих целях, подчеркнул собеседник ФАН.

Несущийся над камнями глиссер

Костин добавил, что в области внешней политики агрессивный курс Эрдогана имеет немало оппонентов. Например, вмешательство в конфликт между Саудовской Аравией и Катаром настроило против Турции суннитские нефтяные монархии, с которыми у России сейчас вполне доброжелательные и деловые отношения. При этом у Саудовской Аравии и России есть стратегический партнер в Северной Африке — это Египет, который резко отрицательно воспринимает вторжение Турции в Ливию.

Территориальный спор в Средиземном море также формирует пусть и ситуативную, но довольно устойчивую антитурецкую коалицию интересов различных стран.

Что касается конфликта в Нагорном Карабахе, то агрессивные действия Анкары уже вызвали реакцию Тегерана — сдержанную, но вполне ведущую к возможным изменениям баланса сил в регионе. Собеседник ФАН отметил, что для России и Ирана турецкие «прокси», набранные из всевозможных джихадистских группировок, являются вполне легитимной целью.

«Образно выражаясь, Турция сейчас напоминает глиссер, трещащий по швам и несущийся по мелководью прямо над рассыпанными по дну камнями: от катастрофы его спасает только высокая скорость. Постоянно продуцируя конфликты, президент Эрдоган рано или поздно столкнется с коалицией своих противников. России не обязательно участвовать в этом конфликте, но нейтралитет Москвы должен стоить очень дорого», — резюмировал Александр Костин.

Таким образом, Россия располагает сразу несколькими вариантами непрямого влияния на Азербайджан и стоящую за ним Турцию. Их реализация может не только притормозить дальнейшую эскалацию армяно-азербайджанского конфликта, но и остановить проникновение Анкары в Закавказье.