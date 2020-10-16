Фурсенко заявил о необходимости поддерживать нестандартные идеи

Москва, 16 октября. Успех страны во многом зависит от поддержки людей, предлагающих нестандартные идеи. Об этом в ходе встречи с медалистами международных олимпиад 2020 года заявил помощник президента России Андрей Фурсенко.

Так он ответил на реплику одного из участников встречи, который обратил внимание на то, что сейчас очень сложно начать исследования, связанные с новыми темами, и в будущем такая ситуация может привести к отставанию России в ряде отраслей.

«Проблема известная, — согласился с участником встречи Фурсенко. — Как поддержать Ньютонов, когда человек берет что-то принципиально новое и не может «пробить», поскольку идея настолько нестандартная, что мало кто может ее оценить. А ведь это определяет успех той или иной страны — сможем ли мы выбрать людей, предлагающих нестандартные идеи».

Ранее в ходе своего общения с медалистами международных олимпиад 2020 года министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заверил, что никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение нет и быть не может. По его мнению, если бы школьное обучение перешло в онлайн, победители олимпиад не стали бы теми, кем стали. Он подчеркнул, что обучение — это еще и общение с учителями и одноклассниками.