Минпросвещения РФ не планирует переводить школы на дистанционный формат

Москва, 16 октября. На сегодняшний день у Минпросвещения РФ нет планов переводить школы на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе общения с медалистами международных олимпиад 2020 года в Фундаментальной библиотеке МГУ, сообщает корреспондент ФАН.

«Никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение нет и быть не может. Если бы школьное обучение перешло бы в онлайн, вы бы не стали тем, кем стали. Потому что обучение — это общение и с учителями и с одноклассниками», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Министр также заявил, что заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников может пройти весной 2021 года на базе Образовательного центра «Сириус».

«Мы все же проведем заключительный этап Всероссийской олимпиады. Возможно, заключительный этап будет проведен весной, объединив финалистов этого и прошлого года. Самое разумное — выбрать место, которое бы вместило всех участников, но чтобы это было безопасно. Мы рассматриваем в качестве места проведения «Сириус», — заявил Сергей Кравцов.

Напомним, в этом году заключительный этап олимпиады среди школьников 2019-20 учебного года по понятным причинам не проводился. По мнению самих учащихся, это негативно сказалось на мотивации многих молодых людей.

Ранее сообщалось, что школьники 6—11-х классов в Москве переведут на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.