Хирург заметил следы пластики на лице Бородиной

Москва, 16 октября. Опытный пластический хирург Амжад Аль-Юсеф считает, что телеведущая Ксения Бородина обращалась к специалистам и изменила свою внешность. Об этом передает «Пятый канал».

Бородина стала известной благодаря проекту «Дом-2». Вместе с журналисткой Ксенией Собчак они помогали участника шоу найти свою любовь.

За последние годы внешность Бородиной сильно изменилась. Поклонники уверены. что она сделала пластическую операцию. Как минимум, изменила форму носа. Однако сама Бородина это отрицает.

Бородина опубликовала в Instagram комментарии подписчиков и поиронизировала над ними. Она высмеяла тех, кто считает ее губы «не натуральными».

Хирург Амжад Аль-Юсеф сравнил старые снимки ведущей и заявил, что Бородина все-таки делала «уколы красоты» в губы. Теперь ее губы стали объемными, красиво «оформленными». Он предположил, что Бородиной кололи гиалуроновую кислоту в верхнюю и нижнюю губу.

Нос ведущей стал заметно короче и изящней, куда-то «исчезла» горбинка. По мнению специалиста, спинку носа выровняли и приподняли кончик вверх. Коррекция была очень аккуратной, она не бросается в глаза.

«Это только сыграло в плюс Ксении, это придало ей внешности шарм. Она преобразилась», — резюмировал Аль-Юсеф.

Ранее Бородина честно призналась, что ходит к косметологу ради «уколов красоты». Но эти процедуры очень болезненные для нее. Звезда не может переносить уколы без использования анестезии.