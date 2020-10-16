Грандиозные скидки: когда в Россию придет «черная пятница» в 2020 году

Этого дня ждут, как чуда. К нему готовятся и торговые сети, и покупатели во всем мире. «Черная пятница», скидки которой заставляют тысячи людей атаковать магазины и сметать с полок все подчистую, считается лучшим днем в году для выгодных покупок. Но так ли это?

Откуда берутся грандиозные скидки? Что в этот день стоит покупать, а от чего — отказаться? И какого числа «черная пятница» стартует в нашей стране в нынешнем году? На эти вопросы ФАН ответил маркетолог Сергей Строгонов.

Суть «черной пятницы» в России

Впервые акция «черная пятница» в нашей стране прошла в 2013 году, поэтому для России это явление относительно новое. Хотя в США и Европе дни грандиозных распродаж давно стали традиционными.

В Америке они стартуют сразу после Дня благодарения, строго в пятницу. Так как День благодарения в США отмечают в конце ноября, то и дни распродаж приходятся на 23-29 ноября. По привычке в эти даты американцы массово покупают подарки близким к Рождеству, а магазины предлагают большой ассортимент товаров со скидками.

Точной даты, когда впервые были организованы массовые распродажи, история не сохранила. Есть данные, что они ежегодно проводились еще в XIX веке. А сам термин ввели в обиход то ли полицейские из Филадельфии, которые называли так шопинговую истерию, творившуюся в городе после Дня благодарения. То ли финансисты, которые именовали «черной пятницей» 24 сентября 1869 года, когда на американских биржах произошел обвал золота.

Так или иначе термин прочно укоренился в современном обществе. А в России, долгое время «отрезанной» от глобальной тенденции, сегодня только набирает обороты. Об этом говорит статистика.

Если в 2013 году акцию проводили лишь некоторые магазины, то в 2018 к ней присоединилось подавляющее большинство крупных ритейлеров. Сумма покупок россиян в интернет-магазинах тогда составила рекордные 15 млрд рублей. Спустя год был поставлен новый рекорд: всего за неделю россияне накупили товаров на более чем 22 млрд рублей. Поэтому есть основания считать, что и в нынешнем году «черная пятница» будет горячей.

Когда «черная пятница» 2020 в России

В этом году дни грандиозных скидок стартуют 27 ноября ровно в полночь и продолжатся до 29 ноября, тоже до полуночи. Для ориентира следует использовать московское время, а если есть желание купить что-то с максимальной выгодой, нужно поспешить.

«Первые покупатели имеют большое преимущество, — комментирует маркетолог Сергей Строгонов. — Акционные товары в наличии. И хотя многие предложения разлетаются в первые же часы после старта акции, главный день распродажи — конечно же, пятница».

Купить в эти дни со скидкой можно абсолютно все, от безделушек до автомобилей. Но топовых групп товаров все-таки несколько.

Игрушки. Родители могут найти заветную игрушку для ребенка по очень выгодной цене и подарить ее на Новый год.

Родители могут найти заветную игрушку для ребенка по очень выгодной цене и подарить ее на Новый год. Одежда, обувь и аксессуары. Распродажа складских запасов и прошлых коллекций — отличный шанс для производителей и ритейлеров получить доход от «неликвидов». А для покупателей — приобрести вещь любимого бренда с дисконтом до 90%.

Распродажа складских запасов и прошлых коллекций — отличный шанс для производителей и ритейлеров получить доход от «неликвидов». А для покупателей — приобрести вещь любимого бренда с дисконтом до 90%. Бытовая техника и гаджеты. Приобретение новой техники для дома или гаджетов для личного пользования — одно из самых приятных занятий. А во время распродажи усилить эмоции от покупки помогают низкие цены. В рамках запланированного бюджета можно «ухватить» товары с лучшими характеристиками.

Приобретение новой техники для дома или гаджетов для личного пользования — одно из самых приятных занятий. А во время распродажи усилить эмоции от покупки помогают низкие цены. В рамках запланированного бюджета можно «ухватить» товары с лучшими характеристиками. Товары для дома. Аксессуары для дома, мебель, текстиль и кухонные принадлежности также пользуются большим спросом в эти дни, так как являются отличными подарками себе и близким на Новый год.

«Продавцы умело используют это событие не только для увеличения продаж лояльным покупателям, — продолжил Сергей Строгонов. — Но также для повышения узнаваемости своих товаров среди новых клиентов, которые до этого момента могли даже не знать о существовании бренда».

Уточнить, какие магазины участвуют в «черной пятнице» в этом году, можно на этом сайте.

Уловки продавцов

Но не все торговые сети соблюдают добрые традиции «черной пятницы» и не спешат создавать действительные выгодные предложения для покупателей. За большими скидками могут маскироваться банальные уловки, на которые покупатели на волне всеобщего воодушевления и бешеного ажиотажа просто не обращают внимания. Магазины же только подогревают интерес. «Успей купить», «Самые крупные скидки года», «Глобальная распродажа», — такие призывные лозунги не оставляют никого равнодушным.

«Из повышения покупательской активности некоторые компании стремятся выжать максимум, — отмечает Сергей Строгонов. — Их уловки можно выявить по характерным признакам».

Фейковая скидка. Например, товар еще вчера стоил 2000 рублей. А сегодня, в день распродажи, стоит на полке по цене 3500 рублей с дисконтом в 1500 рублей. Покупатель не получает никакой скидки — это банальный обман. Чтобы не попасться на эту удочку, не стоит покупать бытовую технику или смартфон в первом попавшемся магазине или по первому же объявлению в Интернете. За ценой товара нужно понаблюдать за несколько недель или хотя бы дней до акции. Тогда вы будете точно понимать, выгодна ли для вас эта покупка.

Отсутствие товаров со скидкой. Баннеры на магазине зазывают предложениями «Скидка до 90%». Но когда потенциальный покупатель задает вопрос, продавец с сожалением уточняет, что товары с такой скидкой были «в ограниченном предложении и закончились две минуты назад». Покупателю остается выбирать из текущих позиций, скидки на которые редко превышают стандартные 20-30%. Конечно, верить таким предложениям не стоит. Они действуют и в обычные дни в течение года.

Специальные условия. Усилить внимание во время покупки стоит пользователям, планирующим приобрести товар онлайн. На время «черной пятницы» некоторые онлайн-площадки, не желая терять прибыль, могут вводить «спецусловия» — например, на доставку. В результате, отправив в корзину товар по выгодной цене с большой скидкой, после оформления заказа покупатель может увидеть, что цена изменилась в большую сторону. А все потому, что доставка вдруг стала платной или неожиданно подорожала.

А еще некоторые продавцы считают «черную пятницу» возможностью сбыть все, что в обычные дни никто не купит.

«Есть такая поговорка: «На тебе, боже, что нам негоже», — комментирует Сергей Строгонов. — Она хорошо описывает ситуацию, когда продавцы выставляют максимальный дисконт на товары, от которых хотят избавиться. Хранить их зачастую бывает затратно, а утилизировать — рука не поднимается. Поэтому на распродаже можно найти не только одежду из коллекций трехлетней давности, но и бракованные или испорченные вещи».

В этом случае возможность купить дешевле на 90%, конечно, уменьшает градус недовольства клиента. Но стоит задуматься, можно ли будет пользоваться этой вещью, во сколько обойдется ремонт или ее вовсе придется выкинуть. И тогда даже самая дешевая покупка не принесет ни удовольствия, ни пользы.