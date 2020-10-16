Галкин с новой прической оригинально поздравил Баскова с днем рождения

Москва, 16 октября. Телеведущий, юморист Максим Галкин оригинально поздравил в Instagram своего друга, певца Николая Баскова. Фанаты не могли не заметить, что супруг артистки Аллы Пугачевой сменил прическу.
Басков 15 октября отпраздновал 44-летие. Артист получил множество теплых слов в честь дня рождения. Не смог остаться в стороне и Галкин, который решил по-особенному выразить свои пожелания имениннику.
Галкин и Басков давно дружат и часто подшучивают друг над другом. На этот раз юморист решил снять видео, но записать его в той манере и с того же ракурса, как это делает его товарищ.
«Коля, я тебя поздравляю!.. Слушай, а так тяжело долго стоять», — прокомментировал юморист свои попытки найти нужное положение в кадре.
Телеведущий спел для друга песню, а в посте пожелал ему здоровья и счастья. Басков не оставил обращение без ответа и назвал Галкина бесподобным артистом.
А фанаты тем временем стали обсуждать новую прическу Галкина. Многие порадовались, что юморист привел свою шевелюру в опрятный вид.
«Наконец-то удачная прическа», — написала aksenia.mi.
«Максим постригся — такой юный стал», — заметила natagaman70.
Галкин ранее рассмешил поклонников шуточным видеороликом, на котором изобразил эпатажную певицу Леди Гагу.