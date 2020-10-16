Минобороны РФ обвинило американского атташе в Киеве в антироссийской лжи

Москва, 16 октября. Минобороны РФ обвинило американского военного атташе в Киеве, полковника Бриттани Стюарт во лжи о «российской агрессии». В ведомстве убеждены, что заявления Стюарт подталкивают Украину к силовому решению гражданской войны в Донбассе, пишет РИА Новости.

Представители министерства уточнили, что об этом было заявлено атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве. Для этого дипломата вызвали в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России.

«Американской стороне указано, что упомянутое заявление содержит лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе», — подчеркнули в МО РФ.

Помимо этого, в ведомстве обратили внимание, что заявления Стюарт идут вразрез с декларациям Пентагона о безальтернативности урегулирования ситуации на Украине мирными средствами.

Напомним, 14 октября Бриттани Стюарт поздравила украинцев с днем защитника на украинском языке. При этом она дважды упомянула о «российской агрессии», от которой ВСУ защищают «демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины». Помимо этого, она заверила, что США останутся «несгибаемым партнером» Киева.