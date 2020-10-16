Бывший муж блогера Софии Стужук скончался от COVID-19

Киев, 16 октября. Бывший муж украинского Instagram-блогера Софии Стужук Дмитрий скончался от коронавируса. О смерти экс-супруга девушка сообщила на своей странице в соцсети.

«Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало», — написала София Стужук, сопроводив сообщение трогательным семейным снимком.

Подписчики выразили соболезнования девушке, ведь она растит трех детей от бывшего мужа. Для многих смерть 35-летнего Дмитрия стала настоящим шоком, так как он был фитнес-тренером и пропагандировал здоровый образ жизни.

Примечательно, что буквально за пару дней до смерти Дмитрий Стужук опубликовал свой последний пост в Instagram. На тот момент шел уже восьмой день болезни мужчины. Стужук решил предостеречь подписчиков и признался, что раньше вообще не верил в существование коронавируса, однако на себе почувствовал, что COVID-19 — это реальная и очень тяжелая болезнь.

Бывший муж блогера лечился в больнице, но в последнем посте сообщил, что решил покинуть медицинское учреждение и выздоравливать дома. Стужук рассказал, что ему очень не понравились бытовые условия в больнице. Кроме того, врачи оценивали состояние фитнес-тренера как стабильное, а уровень кислорода мужчины позволял отправить его домой. Дмитрий Стужук был уверен, что пик его болезни позади, и скоро он пойдет на поправку.

«Сейчас, как никогда, для меня ценна жизнь, ведь у меня растет трое замечательных детей», — написал мужчина в последнем посте.

Как оказалось, уход из больницы стал для Стужука роковой ошибкой. Из дома мужчину доставила обратно в больницу скорая помощь, и он сразу попал в реанимацию. Ночью состояние Дмитрия резко ухудшилось, он впал в кому. Родные надеялись, что все обойдется, но фитнес-тренер умер, не приходя в себя. По предварительным данным, у мужчины были хронические заболевания.