Путин назначил Исакова новым послом РФ в Литве

Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве вместо Александра Удальцова. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Исакова Алексея Викторовича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Литовской Республике», — говорится в документе.

Другим своим указом Путин назначил новым послом России в Литве занимавшего должность заместителя директора департамента Северной Америки МИД РФ Алексея Исакова.

Александр Удальцов был послом России в Литве с октября 2013 года. До этого работал послом в Латвии и Словакии. Ранее он высказывался по поводу действий литовских спецслужб, назвав их «позорищем». По его словам, действия против редактора агентства Sputnik ярко характеризует то, что сегодня происходит в стране. Политик называл ситуацию в республике «открытой войной с инакомыслием».