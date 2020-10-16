Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Заключенный под домашний арест Платошкин требует извинений от истцов

44

Заключенный под домашний арест Платошкин требует извинений от истцов

Москва, 16 октября. Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, находясь под домашним арестом, продолжает судиться о защите чести и достоинства. Об этом сообщил корреспондент ФАН.

55-летний Николай Платошкин, который обвиняется СК РФ в двух статьях, продолжает рассылать иски в московские суды на своих обидчиков. Жалобы он подает через своих адвокатов и отца, так как сам не может выйти — на ноге у него браслет. 

Иск против политолога Александра Семченко он проиграл. Платошкин требовал извинений и 500 тысяч рублей с Семченко за то, что политолог назвал бывшего дипломата «конченым идиотом» в эфире одной из политических программ.

Второй иск Платошкин подал к депутату Государственной Думы Евгению Федорову. По словам источника, именно Федоров обращался в СК РФ с просьбой провести проверку в отношении бывшего дипломата и его подрывной деятельности. В обращении говорилось, что по сведениям Федорова, Платошкин ведет шпионскую деятельность на территории России и работает по заданию Госдепа США, которым был завербован во время работы в консульстве РФ в Хьюстоне.

Позднее свои подозрения депутат озвучил в Интернете. Близкие Платошкина полагают, что когда следователи проводили проверку заявления Депутата Госдумы, то и наткнулись на тот ролик о коронавирусе. После чего было возбуждено дело по так называемой «статье о фейках».

Платошкин, находясь под домашним арестом, подготовил иск и теперь требует, чтобы Федоров извинился перед ним, сделал опровержение и выплатил компенсацию. Дело уже один раз возвращали, но сейчас идет процесс обжалования.

Напомним, СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Платошкина по двум статьям УК РФ: «Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Бывший дипломат хотел провести несогласованные массовые протесты по всей стране 6 июня вопреки запрету на массовые мероприятия в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В сентябре появилась информация о том, что Платошкина из-под домашнего ареста госпитализировали в предынфарктном состоянии, но через 12 дней из больницы политика выписали. Теперь ссылаясь на плохое состояние здоровья Николай Платошкин пишет во все инстанции, чтобы ему разрешили гулять на улице.

Новости партнеров