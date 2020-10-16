Заключенный под домашний арест Платошкин требует извинений от истцов

Москва, 16 октября. Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, находясь под домашним арестом, продолжает судиться о защите чести и достоинства. Об этом сообщил корреспондент ФАН.

55-летний Николай Платошкин, который обвиняется СК РФ в двух статьях, продолжает рассылать иски в московские суды на своих обидчиков. Жалобы он подает через своих адвокатов и отца, так как сам не может выйти — на ноге у него браслет.

Иск против политолога Александра Семченко он проиграл. Платошкин требовал извинений и 500 тысяч рублей с Семченко за то, что политолог назвал бывшего дипломата «конченым идиотом» в эфире одной из политических программ.

Второй иск Платошкин подал к депутату Государственной Думы Евгению Федорову. По словам источника, именно Федоров обращался в СК РФ с просьбой провести проверку в отношении бывшего дипломата и его подрывной деятельности. В обращении говорилось, что по сведениям Федорова, Платошкин ведет шпионскую деятельность на территории России и работает по заданию Госдепа США, которым был завербован во время работы в консульстве РФ в Хьюстоне.

Позднее свои подозрения депутат озвучил в Интернете. Близкие Платошкина полагают, что когда следователи проводили проверку заявления Депутата Госдумы, то и наткнулись на тот ролик о коронавирусе. После чего было возбуждено дело по так называемой «статье о фейках».

Платошкин, находясь под домашним арестом, подготовил иск и теперь требует, чтобы Федоров извинился перед ним, сделал опровержение и выплатил компенсацию. Дело уже один раз возвращали, но сейчас идет процесс обжалования.

Напомним, СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Платошкина по двум статьям УК РФ: «Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Бывший дипломат хотел провести несогласованные массовые протесты по всей стране 6 июня вопреки запрету на массовые мероприятия в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В сентябре появилась информация о том, что Платошкина из-под домашнего ареста госпитализировали в предынфарктном состоянии, но через 12 дней из больницы политика выписали. Теперь ссылаясь на плохое состояние здоровья Николай Платошкин пишет во все инстанции, чтобы ему разрешили гулять на улице.