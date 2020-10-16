Политолог Гаспарян прокомментировал «опросник» Зеленского

Санкт-Петербург, 16 октября. Политолог Армен Гаспарян прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского в связи с предстоящими выборами местной власти в его стране. Эксперт выступил на пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Образ России за рубежом. Почему мы проигрываем информационные войны?»

Напомним, перед местными выборами, которые состоятся на Украине 25 октября, Зеленский обратился к украинцам с просьбой ответить на пять вопросов, которые помогут определить судьбу страны. Президент подготовил видеообращения на каждый день, в которых будет отвечать на волнующие вопросы граждан.

«Здесь нет никакого политического трюка. Это политическая заторможенность развития. Просто Зеленский вспомнил, что он 1,5 года назад обещал населению Украины между первым и вторым туром объявить крестовый поход против коррупции, поставить закон о языке и так далее», — напомнил Армен Гаспарян.

По словам политолога, главная проблема заключается в смене правления экс-президента Украины Петра Порошенко.

«На смену парламента эпохи Порошенко пришел парламент эпохи Зеленского, где занос денег вырос в два с половиной раза. Отсюда вопрос: если Зеленский пытается вынести на референдум историю противодействия коррупции, то, может, ему стоит начать с фракции «Слуги народа», с людей, которые под его флагом пришли в Верховную раду?» — поинтересовался эксперт.

Он прокомментировал несколько пунктов «опросника» Зеленского.