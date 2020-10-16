Глеб Глинка появится в фильме «Доктор Лиза»

Супруг погибшей в 2016 году Елизаветы Глинки, Глеб Глинка, появится в биографической драме «Доктор Лиза». Об этом в интервью ФАН рассказала директор благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова.

Прокат фильма в кинотеатрах начнется 22 октября. Премьера картины состоялась на «Кинотавре». В фильме «Доктор Лиза» отражены 24 часа из жизни Елизаветы Глинки — врача-реаниматолога и основательницы фонда «Справедливая помощь», которая погибла в 2016 году при крушении самолета, доставлявшего гуманитарный груз в один из госпиталей сирийской Латакии.

Директор благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» Наталья Авилова поделилась деталями съемок картины. По ее словам, Глеб Глинка был одним из консультантов съемочной группы.

«Сам фильм создавался по задумке ее близкого друга Александра Бондарева. Он стал продюсером картины. Это была его идея, он очень хотел, чтобы фильм максимально большому количеству людей рассказал о докторе Лизе, о той, какой она была при жизни. Мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда пытаются переписать историю, обвинить Лизу в том, в чем она была не виновата и чего она не делала. Или наоборот — взвалить на ее плечи ту работу, которой она не занималась», — рассказала Наталья Авилова в интервью ФАН.

По ее мнению, команда фильма отлично справилась со своей задачей. Близкие родственники и друзья Елизаветы Глинки консультировали съемочную группу, а некоторые из них появятся в самой картине с эпизодическими ролями. Увидеть в фильме можно будет и Глеба Глинку.

«Очень многие из родственников и друзей Лизы появятся в кадре. Например, Глеб Глинка, открою вам небольшой секрет, сыграет бездомного. Сам Саша Бондарев сыграет одного из сотрудников министерства, которые помогают Лизе достать редкие препараты. Я сыграю себя в этом фильме: в конце появлюсь на несколько секунд, ожидая Лизу на семейном торжестве», — рассказала Наталья Авилова.

По ее словам, съемочная группа проделала огромную работу для создания картины.

«Атмосфера съемок была теплой и дружеской. Очень важно, что перед началом съемок группа уделила большое внимание воспоминаниям о Лизе, ее собственным записям и интервью. Они погрузились в атмосферу ее непростой работы и, я уверена, погрузят зрителей максимально полно в ту жизнь, которая у Лизы была, и то дело, которому она эту жизнь посвятила», — сказала Наталья Авилова.

Полный текст интервью с Натальей Авиловой будет опубликован на сайте Федерального агентства новостей.

Напомним, авиакатастрофа, в результате которой погибла Елизавета Глинка, произошла 25 декабря 2016 года. На борту самолета находилось 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира. Большая часть из них — представители ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они направлялись в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом служащих ВКС России на авиабазе Хмеймим. Вместе с ними в самолете были девять журналистов и Елизавета Глинка. В Латакию она летела, чтобы сопроводить гуманитарный груз, предназначенный для сирийского госпиталя.