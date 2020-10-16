Путин пока не планирует разговор с Трампом по продлению ДСНВ

Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с главой США Дональдом Трампом по своей инициативе о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Российский лидер ранее предложил продлить ДСНВ на год безо всяких условий. По его словам, это даст возможность провести содержательные переговоры с американской стороной. Глава государства поручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову передать предложение Вашингтону.

«Пока нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах на проведение телефонных переговоров Путина и Трампа.

Москва и Вашингтон подписали ДСНВ в 2010 году. Каждая из сторон должна была снизить количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), тяжелых бомбардировщиков (ТБ), боезарядов и пусковых установок.

Соглашение остается в силе до 2021 года. США затягивают процесс переговоров по продлению договора, а также настаивают на присоединении к нему Китая. Кроме того, Вашингтон требует включить в соглашение ряд новых вооружений.

Со стороны США звучат необоснованные обвинения в адрес РФ в «нарушении» условий соглашения. Депутат Госдумы Юрий Швыткин в интервью Федеральному агентству новостей назвал это очередным надуманным поводом, чтобы не пролонгировать договор.