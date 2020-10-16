Триполи и Бенгази возобновляют авиасообщение на фоне переговоров

Триполи, 16 октября. Триполи и Бенгази возобновляют авиасообщение на фоне политических переговоров по Ливии. Новостной канал Libyaalahrartv сообщил о рейсе между городами.

#عاجل | مطار معيتيقة: طائرة الخطوط الجوية الأفريقية تقلع باتجاه مطار بنينا الدولي وعلى متنها وفد من مصلحتي المطارات والطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الأفريقية — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) October 16, 2020

Отмечается, что из воздушной гавани Митига (Триполи) в направлении аэропорта Бенина (Бенгази) вылетел гражданский лайнер. На борту самолета находятся делегации от Управления аэропортов и гражданской авиации и руководства авиакомпании Afriqiyah Airways.

Решение о восстановлении авиасообщения, нарушенного в результате продолжительного кризиса, принято на фоне мирных переговоров запада и востока Ливии. Так, Палата представителей (запад) и Высший государственный совет (восток) провели ряд встреч в Марокко и Швейцарии с 7 по 9 сентября. Делегациям удалось решить несколько ключевых вопросов о суверенных должностях и переносе органов власти в город Сирт. Кроме того, 17 октября состоится конференция «Сирт-2», призванная продолжить конструктивный межливийский диалог. Подготовка к ней практически завершена (ссылка на Хувейджа).